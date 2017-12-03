مصرع 4 وإصابة 23 جرّاء حريق مبنى سكني في ألمانيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 23 آخرون، الأحد، جرّاء حريق شبَّ في أحد المباني السكنية في مدينة “ساربروكن” الألمانية قرب حدود فرنسا.

وقال المتحدث باسم مؤسسة الإطفاء في ألمانيا، دانيال روسكوس، خلال تصريح صحفي، إن الحريق “شبَّ لأسباب مجهولة في مبنى سكني من 5 طوابق”.

وأشار إلى أن المبنى السكني المذكور كان يضم 57 شخصًا، وأن الحريق أسفر عن مصرع 4، وإصابة 23 منهم، أحدهم في حالة خطيرة.

وبيَّن المتحدث أن الحريق شبّ في الطابق الأرضي ووصل إلى الطابق الثالث في المبنى، وأن أكثر من 100 فريق إطفاء شاركوا في عمليات إخماده.

وبحسب روسكوس، فإن العديد من فرق الشرطة الألمانية انتشرت في محيط المبنى الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ تحسبًا لأي حالة طارئة.