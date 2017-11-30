بالفيديو.. رجل ينقذ سائق شاحنة غارقة بعد حادث مروع في فيضان

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ رجل شجاع لسائق شاحنة غرق بعد انقلاب شاحنته على طريق في أندونيسيا غمرته الفيضانات.

وسارع المنقذ إلى المياه التي غمرت الطريق الرئيسي لإنقاذ السائق من المياه المتدفقة إلى الشاحنة، والتي غطت طريقًا رئيسيًا يمر عبر مدينة يوجياكرتا في جاوا بإندونيسيا، حيث غاص عميقا لنجدته.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حاول سائق الشاحنة عبور الطريق المغمور، ولكن سرعان ما انزلقت شاحنته وانقلبت على جانبها، وعلق السائق بداخلها.

وفي الفيديو يمكن رؤية سائق حفار وبعض المارة يسرعون لمساعدة الرجل الغارق، حيث استخدم سائق الحفار آلته العملاقة لقلب الشاحنة الضخمة مرة أخرى ليُمكن الرجال من الوصول إلى السائق العالق بداخلها.

وبالفعل سارع رجل شجاع إلى المياه وبعد الاختفاء للحظات ظهر ممسكًا بالسائق، قبل أن يساعده آخرون للوصول إلى بر الأمان.

ووثق أحد المشاهدين الحادث الواقع بالقرب من نهر بروجو بقرية بناران في منطقة غالور، ونشره على “يوتيوب”.

وللأسف لم يكن الجميع محظوظين مثل هذا السائق، حيث لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية الشديدة في شرق جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا حتى الآن.