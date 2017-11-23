حريق في مصنع للوافل يحول رائحة الكعك الزكية إلى دخان خانق في بروكسل

أصيب بعض المواطنين في بلجيكا بالاختناق وتعطّلت حركة عدد من القطارات في العاصمة بروكسل جراء حريق بمصنع لكعك الوافل الزكي الرائحة والمحبب للبلجيكيين.

وقالت الشرطة إن الحريق اندلع خلال وقت الغداء في مصنع ميلكامبس، الذي ينتج ذلك النوع من الكعك الذي يعد الحلوى الوطنية في بلجيكا بأشكال مختلفة حسب كل إقليم.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق أو إن كان أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة المحلية إن “هناك تصاعد دخان كثيف وننصح الناس إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة والبقاء في الداخل، وعلى السائقين أن يغلقوا مصادر التهوية في سياراتهم”.

وسبّبت رائحة الوافل المحترق حالات سعال في وسط المدينة على بعد ستة كيلومترات من موقع الحريق.

ونال كعك الوافل البلجيكي، الذي عادة ما يكون متاحًا لدى الباعة الجائلين والأكشاك الصغيرة في الشوارع، شهرة في جميع أنحاء العالم.

ويعود تاريخه إلى الرقائق التي كانت تُخبز لتوزيعها في الأديرة بالعصور الوسطى.