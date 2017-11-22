“الداخلية الكويتية” تعلن عن عقوبتها بحق الضابط الراقص

قررت وزارة الداخلية الكويتية تسريح ضابط، ظهر في عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرقص ويؤدي مشاهد كوميدية.

وبررت الوزارة قرارها بأن الضابط، وهو برتبة ملازم أول، خالف الآداب العامة وأساء إلى سمعة منتسبي الوزارة عبر مقاطع الفيديو.

وإثر تحقيقات معه، تبين صحة ما تم تداوله، وتقرر تسريحه من الخدمة العسكرية؛ للصالح العام ولإخلاله بالانضباط الوظيفي، بحسب ما أوردته الداخلية الكويتية.

يذكر أن الداخلية الكويتية ألقت القبض على الضابط، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إثارته للجدل؛ بسبب ظهوره وهو يرقص في مهرجان بأحد البلدان، إلى جانب مقاطع أخرى تنوعت بين الكوميدية والساخرة.