“تذكرة لكأس العالم” أسلوب عصابة مصرية يتزعمها ضابط متقاعد في الخطف

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء الثلاثاء القبض على ضابط متقاعد تزعم عصابة للخطف مقابل الفدية.

واستغل الضابط المتقاعد خبرته الأمنية في التعامل مع أسر المختطفين من الشباب والأطفال.

وتتلخص فصول القضية وكشف لغزها بعد ورود عدة بلاغات إلى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، من أسر تغيب أبناؤها، كان آخرها بلاغ مقدم من موظف يفيد باختطاف نجله في العقد الثاني من العمر والذي طلب مختطفوه نحو نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبعد تكثيف التحقيقات الأمنية من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في منطقة الاختطاف ومتابعة الاتصالات بين والد الشاب المختطف ومختطفيه تبين أن العصابة مكونة من 3 أفراد هم شابان وفتاة يتزعمهم الضابط المتقاعد.

وعلى إثر ذلك ألقى رجال الأمن القبض على أفراد العصابة بعد تحديد مكان تواجد المجني عليه في محافظة الشرقية، حيث مسقط رأس الضابط المتهم.

وبعد تحرير الشاب المختطف قال للمحققين إنه “تلقى اتصالًا يخبره بفوزه بتذكرة لحضور مباريات كأس العالم في روسيا العام المقبل، وأنه حُدد له مكان وهمي بأحد أحياء القاهرة لاستلامها، ليتم بعدها اختطافه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية بعد اعترافهم بارتكاب العديد من الوقائع المماثلة والتي تم تحرير محاضر بها خلال الفترة الماضية دون تحديد مرتكبي الجريمة.