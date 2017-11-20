إخلاء فندق في مكة المكرمة بعد حريق بإحدى الغرف (صور) ‎

أخلت فرق الدفاع المدني السعودية في مدينة مكة المكرمة، 520 نزيلاً في أحد الفنادق بعد اندلاع النار بإحدى غرفه.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في المدينة الرائد نايف الشريف، إن “الإدارة تلقت بلاغًا عن وقوع حريق في أحد الفنادق بشارع الهجرة، وجرى على الفور إخلاء النزلاء عن طريق وحدات الإنقاذ، كما تم إخماد الحريق والسيطرة عليه عن طريق وحدات المكافحة”.

وأفاد الشريف بأن “الحادث عبارة عن اشتعال النار في إحدى ثلاجات التبريد التي تقع داخل إحدى غرف المبنى الفندقي المكون من 10 أدوار”، مشيراً إلى أنه “نجم عن الحادث إصابة أحد ساكني الفندق باختناق بسيط وتلقى بعدها العلاج اللازم”.

وباشر فريق التحقيق بالإدارة عمله للتعرف على مسببات الحادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، في حين تمت إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث.