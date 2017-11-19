انتحار 53 رجلًا و596 آخرون يتعرضون لعنف زوجاتهم في إقليم كردستان

انتحر 53 رجلًا في إقليم كردستان شمال العراق، وسُجلت أكثر من 500 شكوى عنف مورس بحق رجال آخرين منذ بداية العام الحالي.

وكشف اتحاد الدفاع عن حقوق رجال كردستان في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أنه “منذ بداية هذا العام ولغاية منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تم تسجيل 53 حالة انتحار بين الرجال، إضافة إلى تسجيل أكثر من 596 شكوى لممارسة العنف ضدهم في الإقليم على يد زوجاتهم أو النساء بشكل عام”.

وأضاف الاتحاد أن “عددًا كبيرًا من الشكاوى تضمن ممارسة الضغوط والإهانة من قبل زوجاتهم”.

ويمثل اتحاد “الدفاع عن حقوق الرجل” في الإقليم ظاهرة نادرة في الشرق الأوسط، حيث تنتشر منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، لكن في كردستان يتعرض الرجال للعنف على يد زوجاتهم بشكل طبيعي، خاصة بعد إصدار حكومة الإقليم حزمة من القوانين التي تحمي المرأة وتعزز دورها في المجتمع.