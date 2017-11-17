الغموض يلف مصير طالبة سعودية اختفت بعد خروجها من مدرستها

قالت تقارير إعلامية ومدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طالبة سعودية في المرحلة الثانوية، اختفت بعد خروجها من مدرستها في مدينة تبوك، يوم أمس الخميس في ظروف غامضة.

وتدرس الطالبة نوف البلوي في الصف الأول الثانوي في مدرسة بحي النهضة بمدينة تبوك شمال غرب السعودية، وانقطع اتصال ذويها بها منذ ظهر الخميس.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الجهات المعنية تكثف عمليات البحث عن الطالبة للعثور عليها وإعادتها إلى أهلها.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تجري أيضًا عمليات بحث ويتم تداول معلومات عن الطالبة بمشاركة عدد كبير من المدونين.

وفي موقع تويتر واسع الانتشار بين السعوديين، وجد الوسم “#اختفاء_نوف_البلوي_بتبوك” تفاعلًا من قبل المغردين الذين تبادلوا ما توفر من معلومات عن الفتاة ومواصفاتها في محاولة للمساعدة في العثور عليها.

ومن بين المعلومات الأكثر تداولًا عن الفتاة، والتي لا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحتها، أن اسم الطالبة الكامل هو، نوف عيد البلوي الهلباني، وتحمل حقيبة مدرسية لونها وردي وأسود، وترتدي حذاء أبيض، وأنها فتاة سمراء طويلة القامة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من شرطة منطقة تبوك حول الحادثة لحد الآن، لكن حوادث اختفاء الفتيات التي تقع في السعودية بين فترة وأخرى، تلقى متابعة حثيثة من الجهات الأمنية على الدوام.