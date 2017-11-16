مسافر يخدع الأمن في مطار بلندن ويتسلل ليختبئ في حمام طائرة

نجح مسافر بخداع الأمن، في مطار “جيتويك” بلندن، والتسلل إلى طائرة، حيث اختبأ في الحمام، بعد تأخره عن رحلته، المتوجهة إلى “جنيف” بسويسرا.

وكان الرجل البالغ من العمر 25 سنة، يأمل في أن يقتنص مقعدًا، لكن الطائرة كانت ممتلئة، ما دفعه إلى الاختباء في الحمام؛ بانتظار الإقلاع.

وأشارت الصحف البريطانية، إلى أن طاقم الطائرة اكتشف المسافر، وهو مختبئ داخل الحمام، قبل الإقلاع، ما دعاهم إلى إبلاغ رجال الأمن، الذين هرعوا للطائرة واعتقلوه.

وأفادت التقارير، أن الشرطة حققت معه، حول كيفية خداع أمن المطار، والتسلل إلى داخل الطائرة، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات البريطانية، بتشديد إجراءات الأمن، بعد سلسلة هجمات إرهابية.

وأكد متحدث باسم شركة طيران “إيزي جت”، الحادث، بقوله: “قام مسافر في 12 من الشهر الحالي، بدخول الطائرة بشكل غير قانوني، وتم اعتراضه من قبل الشرطة، ونحن نقوم بالتحقيق في هذا الحادث.”