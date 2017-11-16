شاهد ماذا فعل طائر ضخم بطائرة ركاب اصطدم بها في الجو (صور)

اصطدم طائر ضخم بمقدمة طائرة تابعة لشركة “أمريكان إيرلاينز”، وظل عالقًا لفترة طويلة، وأحدث كسرًا في مقدمة الطائرة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي التفاصيل، تمكنت طائرة “إيرباص “A319 من الهبوط بسلام، بعد أن اصطدم الطائر بالطائرة المتجهة إلى فلوريدا، والقادمة من مدينة مكسيكو.

وقال مسؤولون: إن الرحلة 1498، تمكنت من الهبوط بسلام إلى البوابة دون أي مشكلة، حيث أظهرت صور الحادث الطائر وهو عالق في الطائرة، حتى بعد وجود الطائرة في الهواء.

وأوضح موظف “أمريكان إيرلاينز” قائلا: “صحيح أننا نتعامل مع ضربات الطيور، وهذا يحدث، ولكن لم يكن أبدًا مثل هذا”.

وشوهدت أجنحة الطائر تتدلى من مقدمة الطائرة، حيث أخذ موظفو المطار صورًا للمشهد النادر، وقد تم استدعاء الخدمات الحيوانية؛ لانتشال الطائر الميت من الطائرة.

ونقلت الطائرة إلى الصيانة لإصلاح الأضرار، وتم استبدالها بطائرة أخرى للرحلات المستقبلية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث.

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي شباط/ فبراير من عام 2014، تمكن طيار في فلوريدا من النجاة والهبوط بطائرته الصغيرة، ذات المحرك الواحد بسلام، بعدما اصطدم طائر بالنافذة الأمامية، وحطمها، ولسوء الحظ أصيب قائد الطائرة، التي كانت من طراز “بايبر ساراتوغا”، حيث شوهدت بقع دماء على يده.