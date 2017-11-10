رجل أمن كويتي يشهر سلاحه في وجه المدنيين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، رجل أمن يشهر سلاحه على المدنيين في محطة للوقود، قبل أن يتم سحب السلاح منه، من قبل أحد المتواجدين في المكان.

وقال نشطاء كويتيون، إن رجل الأمن أشهر سلاحه أثناء تدخله لفض مشاجرة شبابية، داخل محطة للبنزين.

وتداول نشطاء مقاطع أخرى لنفس الحادثة، ظهر في إحداها قبض رجال الأمن على بعض المدنيين في المحطة.

وتفاعل نشطاء عبر “تويتر” مع الفيديو، حيث قال حساب باسم “معسعس الغلس”، تعليقاً على تصرف رجل الأمن: “اللي يمد ايده على شرطي لابد من محاسبته، و رجال ما رفع السلاح عشان يرميهم، يبي يفض التجمهر، بس انتو ما يعجبكم شي، إذا طقوه قلتو ما يحترمون الشرطة؟”.

وقال المغرد “عبد العزيز _ معلمq8″، مؤيداً لتصرف رجل الأمن: “شيء طبيعي يطلق النار بالهواء للردع، هذا بكل دول العالم الإجراء هذا !!! لا صح، هذولا كويتين شلون يزعجهم بصوت الرصاص، لازم الشرطي يتسرح من شغله”.

ولم يتسن لـ “إرم نيوز”، التأكد من صحة الفيديو، وفيما إذا كان تصرف رجل الأمن، كان فض مشاجرة شبابية.