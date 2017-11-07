امرأة غاضبة من زوجها تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة قطرية

اضطر طاقم طائرة قطرية للهبوط الاضطراري بسبب انفلات غضب سيدة كانت على متنها، اكتشفت أن زوجها يتواصل مع نساء أخريات على ما يبدو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية.

وكانت الطائرة متجّهة من الدوحة إلى بالي في إندونيسيا، الأحد، وعلى متنها الزوجة، وهي إيرانية، وزوجها وابنهما، بحسب ما نقلت صحيفة “هندوستان تايمز”، الثلاثاء.

وفيما كان الزوج يغطّ في سبات عميق، استخدمت إصبعه لتضع بصمته على الهاتف وتفتحه، ثم اكتشفت أنه يتواصل مع نساء أخريات.

وحين أدركت ذلك، بدأت بضربه والصراخ عليه، ولم يتمّكن أفراد الطاقم من تهدئتها، فاضطر قائدها للهبوط بها في مطار مدينة “تشيناي” في جنوب الهند.

وأُخرجت السيدة مع زوجها وابنهما من الطائرة، ثم استؤنفت الرحلة ولم توقفها الشرطة، وفقًا لمسؤول أمني في المطار.