محكمة أردنية تُصدر حكمًا مشددًا على سعودييْن حاولا تهريب مخدرات

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بسجن مواطنين سعوديين لمدة 15 عامًا للأول و 7 أعوام ونصف العام للثاني، مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهما بمحاولة تهريب آلاف الحبوب المخدرة إلى السعودية.

وبحسب صحيفة “الرأي” الأردنية، فإن المتهم الأول انتدب المتهم الثاني لينقل له 25 ألف حبة مخدرة من نوع “كبتاغون” من الأردن إلى السعودية، مقابل أجر مالي وصل إلى 100 ألف ريال سعودي (حوالي 26.5 ألف دولار)

وأضافت الصحيفة أن المتهم الثاني استلم الحبوب المخدرة من شخص، لم تكشف التحقيقات عن هويته، وأخفاها في المركبة التي كان يستقلها للتوجه بها إلى السعودية، ثم ألقت السلطات الأمنية الأردنية القبض عليه أثناء محاولته عبور الحدود.