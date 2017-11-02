انتحار فتاة مصرية بسبب “سوء سمعة” صديقتها

تخلصت فتاة مصرية لم يتجاوز عمرها 15 عاماً من حياتها، بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الرابع، بسبب لوم والدتها لها كونها على علاقة وطيدة بفتاة في المرحلة الثانوية.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة، أمس الأربعاء، بلاغاً يفيد بمصرع الفتاة “أ. ح” بعد أن ألقت بنفسها من المنزل أمام المارة وبرغبتها، لتسقط جثة هامدة على الأرض وسط حالة من الذهول انتابت الجيران.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم الاستماع إلى أقوال أسرة الفتاة.

وتبين من أقوال والدتها في التحقيقات، أن مشاجرة عنيفة نشبت بين الفتاة ووالدتها التي اعترضت أكثر من مرة على صداقتها بفتاة سيئة السمعة، إلا أن حدة النقاش زادت هذه المرة، وتطورت إلى مشادة طويلة، رفضت خلالها الفتاة إعطاء وعد لوالدتها بقطع علاقتها بالفتاة، أو إخبار والدها بالأمر.

وفوجئت الأم بعد إعلانها مقاطعة ابنتها حال عدم تنفيذ طلبها بقطع العلاقة، بقيام ابنتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع لتسقط جثة هامدة.