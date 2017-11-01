سيدة عربية تُنهي حياتها بتناول مبيد حشري

أنهت سيدة مصرية حياتها بتناول مبيد حشري بعد خلاف حاد مع زوجها، وكان آخر شخص رآها هو والدها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

واستقبل مستشفى مركز بدر بمحافظة البحيرة، أمس الثلاثاء، سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بتسمم عقب تناول مبيد حشري.

وبحسب التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية، فإن السيدة ذهبت إلى منزل والدها بشكل طبيعي، ثم سرعان ما تفاجأ هو وشقيقها بتعرضها لحالة إعياء شديدة دون معرفته بأنها قد تناولت المبيد الحشري في بيت زوجها قبل أن تغادره.

وأشارت التحقيقات إلى أن السيدة تناولت المبيدات الحشرية بعد وقوع خلاف حاد بينها وبين زوجها، الذي اعترف أنه قام على إثره بضربها ما أدى إلى إصابتها برضوض بسيطة، لم تكن سببًا في وفاتها.

وقال الزوج إنه اكتشف أن زوجته تناولت بعد الحادثة مبيدًا حشريًا قبل أن تغادر إلى منزل والدها، وهو ما أكدته التحريات.