4 قتلى في حريق بمصفاة نفط جنوب إيران

لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع بمصفاة للنفط بمدينة “بوشهر” جنوب إيران، وفق مسؤول في شركة الحفر الوطنية الإيرانية.

وأفاد رئيس العلاقات العامة في الشركة، مهدي معيني فر، بأن “حريقًا هائلًا اندلع في وحدة 95 بمصفاة رك سفيد النفطية بمدينة بوشهر جنوب البلاد”.

وأضاف أن “الحريق أسفر عن مصرع 4 خبراء من العاملين في المصفاة”.

وتنتج ايران الجزء الأكبر من نفطها من مناطقها الجنوبية، حيث فاقت طاقتها الإنتاجية 3 ملايين برميل يوميًا، وفق أحدث الإحصاءات.

ويوم الجمعة الماضية، لقي 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 آخرون، جراء حريق اندلع في مصفاة للنفط بالعاصمة الإيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن حريقًا اندلع بعد ظهر الجمعة في وحدة من وحدات المصفاة في طهران، موضحًا أن الوحدات الأخرى لمصفاة النفط في طهران لم تتضرر جراء الحريق.