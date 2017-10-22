“فيسبوك” يعيد طفلًا عربيًا لأسرته بعد 7 سنوات من الضياع

عمت الفرحة أسرة مصرية، بعد أن عاد إليها طفلها المختفي منذ 7 سنوات، حيث جاء القدر حاملًا لهم السعادة بعد معاناة سنوات اللهفة والقلق على الطفل الذي اختفى في سوق الخضار، حينما اصطحبته والدته للتسوق معها في سوق القرية.

وفي التفاصيل، بمحافظة الدقهلية، حرر المواطن صلاح عبدالحميد، المقيم بمركز تمى الأمديد محضرًا رسميًا في قسم الشرطة، يفيد بالعثور على طفله المختطف منذ 7 سنوات، حيث تعجب رجال الشرطة من الطريقة التي تمت بها عودة الطفل لأسرته، رغم كونه موجودًا في دائرة المحافظة دون العثور عليه.

وقال والد الطفل في الشكوى، إن بعض الأصدقاء المقربين منه أبلغوه بانتشار صورة لطفل مجهول الهوية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، وإقناعه بالذهاب لصاحب الصفحة التي نشرت الصورة للإطلاع على الطفل فربما يكون طفله المختفي منذ أعوام.

بالفعل، ذهب الأب لصاحب الصفحة، ليكتشف أنه شرطي وعثر على الطفل في حالة إعياء شديدة أسفل كوبري “طلخا” بنفس المحافظة، فقام بعلاجه داخل المستشفى، ثم اصطحبه إلى منزله لاستكمال العلاج، وقرر نشر صورته على “فيسبوك” فربما تتعرف عليه أسرته.

وقال الأب: “شعرت منذ اللحظة الأولى أنه ابني من ملامحه والحنين لي وحنيني إليه، لكن قمت بإجراء تحاليل حمض نووي للتأكد من البصمة الوراثية، وبالفعل تأكدت أنه ابني”.

وأضاف: “ابني تمّ اختطافه من سوق القرية حينما كان بصحبة والدته منذ 7 سنوات، وتبين أن بعض معدومي الضمير اختطفوه لاستغلاله في التسول، وحينما شعر بالإرهاق والإعياء الشديد، تركوه أسفل الكوبري لينتظر وفاته ومن ثم التخلص منه، إلى أن جاء القدر بأمين الشرطة لإنقاذه وليكون سببًا في عودته إلينا وإدخال البسمة والفرحة لمنزلنا مرة أخرى”.

وأضاف: “ذهبت لقسم الشرطة لتحرير محضر بما حدث، حيث قمت بتحرير محضر سابق منذ 7 سنوات باختفاء نجلي، حتى أتمكن من إنهاء كافة الإجراءات الرسمية الخاصة به، خاصة مستقبله التعليمي”.