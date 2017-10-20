شاهد بالفيديو.. دب مفترس يتجول بحرية داخل سوق شعبي في روسيا

تجوّل دب برّي بحرية في أحد أسواق مدينة “يليزوفو” في إقليم كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا ، صباح يوم الجمعة، لكن السلطات لم تتمكن من القبض عليه بسبب مغادرته السوق سريعا بعدما وجد أبواب محلاته مقفلة بوجهه.

والتقطت كاميرات المراقبة في السوق مشاهد فيديو لدب يهرول راكضا نحو بوابة السوق، المتوقفة أمامها حافلة صغيرة ثم صعد إليها ودخل إلى الحافلة، وبعد ذلك ظهر رجل يحاول طرد الدب المفترس من السيارة بواسطة عصا طويلة.

وانتشرت هذه المشاهد بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لو أن الدب كان يقوم بجولة تسوّق وحضر ليأكل ما لذّ وطاب لكنه لم يوفق، لأن السوق كان لا يزال مغلقا في الصباح الباكر.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن الناطقة باسم الشرطة في هذه المنطقة قولها: “نعم، وصلتنا تقارير في الواقع، يوم الجمعة في الساعة الـ 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي، تقول: “إن هناك دبّا غريبا يتجول بحرية في أحد الأسواق الشعبية في مدينة يليزوفو، وعلى الفور تحركت دوريات من الشرطة إلى المكان، لكنها لم تعثر على هذا الزائر المفترس في عين المكان”.

ووفقا لها، فإن الخدمات التشغيلية وكذلك وحدة الشرطة لم تتمكنا من الكشف عن المكان الذي توجه إليه الدب المفترس.

وقال فلاديمير غوردينكو، رئيس مصلحة حماية الحياة البرية في أراضي إقليم كامتشاتكا: “إذا حكمنا من خلال الفيديو، كان الدب الذي ظهر في المشاهد المصورة بني اللون، عادي المظهر، متوسط الحجم، لكن من الصعب القول ما الذي دفعه للمجيء إلى السوق، ربما كان هذا الحيوان المفترس يتجول بالقرب من الطريق، فأرعبته السيارات المارة بأصوات أبواقها ، فهرع هربا إلى السوق المفتوحة ودخلها من البوابة الرئيسة للاحتماء فيها”.

وعادة ما تخرج الدببة بانتظام إلى الأماكن العامة في إقليم كامتشاتكا الواقع في أقصى شرق روسيا، وفي كثير من الأحيان يكون خروجها بحثا عن الطعام.

وهذا العام جرت تصفية نحو 20 دبًا بإطلاق النار عليها عندما ظهرت فرادى فجأة، في مدن بتروبافلوفسك، فيلوتشنسك ومنطقة يليزوفو وفي كامتشاتكا، بعدما شكل وجودها تهديدًا للسكان الآمنين هناك.