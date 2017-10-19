سيارة “شبح” تظهر من العدم لتشعل حيرة المتابعين (فيديو)

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد سيارة تظهر من العدم أمام سيارة أخرى وبشكل مفاجئ، ما أثار حيرة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة تلك السيارة التي وصفت بـ “الشبح”.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن الفيديو أثار جدلا كبيرًا بين المشاهدين، حيث كانت هناك الكثير من عمليات البحث عن الفيديو الذي التقط بمدينة “داشكام” في سنغافورة جنوب شرق أسيا.

وأظهر مقطع الفيديو سائق السيارة البيضاء الذي كان علي وشك الدوران لليمين، لكنه فجأة يحاول تفادي شيئا كان غير مرئي في البداية، وبعد ذلك بقليل ظهرت سيارة فضية اللون من “اللاشيء” لتصطدم به، على الرغم من أن الطريق كان خالياً ولا يوجد عقبة تعوق طريق السيارة.

ويكشف الفيديو محاولة السيارة البيضاء تفادي التصادم مع السيارة “الشبح”، ومحاولة السائق استخدام المكابح لكن دون جدوى.

وترك هذا الفيديو المشاهدين في حيرة وارتباك لأنه لا توجد أي علامة على وجود تلك السيارة الفضية قبل التصادم.

وأثار مقطع الفيديو الغامض الكثير من التساؤلات والشكوك بأن الحادث كان بسبب سيارة بها شبح حقيقي، ولكن آخرين اعتقدوا أن موضع السيارة البيضاء حجب رؤية السيارة الفضية من خلال الكاميرا التي التقطت الفيديو، وأن الحادث عادي وليس به أي ظاهرة غير طبيعية.