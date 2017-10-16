بالفيديو والصور.. عارضة أزياء تركها حبيبها فدمرت “أغلى ما يملك”

لم يتوقع مصرفي من جزر الباهاما، أن يكون انتقام صديقته التي هجرها بمثل هذه القسوة، إذ قامت بإغراق سيارته المرسيدس في حمام السباحة.

وكان “غاي جنتيل” قطع علاقته مع صديقته “كريستينا كوتشما”، عارضة الأزياء الروسية المولد، أثناء مأدبة عشاء في أحد المطاعم، بعد أن طلبت منه مبلغ 50 ألف دولار لمساعدتها في إنشاء أعمال تجارية تسويقية.

ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز“، قال جنتيل :”إنه أخبر حبيبته بأنها أخطأت في اختيار الشخص: “هل تعلمين شيئاً؟ لقد أخطأت في اختيار الشخص المناسب، إذا كنت تبحثين عن رجل يدفع لك المال مقابل لاشيء، فأنت حصلت على الرجل الخطأ”.

وكانت ردة الفعل الفورية للصديقة الغاضبة أن قامت بإلقاء الشاي الأخضر الساخن في وجهه، وانصرفت وهي في حالة غضب.

وتلقى جنتيل رسالة نصية في وقت لاحق من صديقته تتهمه فيها بالكذب، وأنه وعدها بالمساعدة في بدء مشروعها التجاري. وقالت: “هل تريد أن تصبح مستثمراً! لديّ مفاجأة لك في الفناء الخلفي، لتكن فكرتك الأولى لبدء الاستثمار بها”.

وعندما وصل إلى المنزل في صباح اليوم التالي، وجد سيارته المرسيدس S400 في قاع حوض السباحة الخاص به، وقال: “لقد سقط قلبي بين جنبيّ”، لخوفه من أنها كانت داخل السيارة. وأضاف بأنه لم يهتم بالسيارة في تلك اللحظة.

وقال : “ولكن بعد أن أدركت أنها لم تكن في السيارة، بدأت أشعر بالغضب بسبب قيامها بفعل شيء من هذا القبيل بعد كل ما فعلته لها”. متابعًا “لقد هجرتها وهي قامت بإغراق سيارتي”.

ومباشرة بعد الحادث قام بتقديم شكوى إلى الشرطة، واستغرق انتشال السيارة أكثرمن 4 ساعات.

وأضاف: “لقد كنت حقًا أحب هذه الفتاة وكنت سأتزوجها، لكنها تمادت كثيرًا”.