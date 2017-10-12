زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب أرخبيل سبوراديس اليوناني

المصدر: ا ف ب

وقع زلزال بقوة 5.1 درجات في بحر إيجه وسط أرخبيل سبوراديس اليوناني، فجر الخميس، كما أفاد معهد الجيولوجيا الأمريكي.

وحدد المعهد مركز الزلزال في البحر، وسط ارخبيل سبوراديس، على مقربة من جزيرة اوبيا.

وعلى بعد 150 كلم إلى الجنوب الغربي، شعر سكان العاصمة أثينا بالهزة التي استمرت حوالي 10 ثوان قرابة الساعة 22:50 بتوقيت غرينتش.

وأعلنت السلطات اليونانية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات من جراء الزلزال.

من ناحيتها، قالت جورجيا بانوبولو المتخصصة بدراسة الزلازل في المعهد الوطني في أثينا، إن الهزة التي بلغت قوتها بحسب المعهد 5 درجات تلتها 6 هزات ارتدادية تبلغ قوتها 3 درجات.

وغالبًا ما تشهد اليونان هزات متوسطة القوة. وفي تموز/ يوليو قتل سائحان في جزيرة كوس القريبة من تركيا إثر زلزال بلغت قوته 6,7 درجات. وفي حزيران/ يونيو قتل شخص في جزيرة ليسبوس بسبب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات.