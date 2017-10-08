بالصور.. سقوط 8 أشخاص بين قتيل ومصاب في حريق مفتعل بالسعودية

توفيت فتاة و3 أطفال وأصيب 4 آخرون في حريق مفتعل اندلع مساء الأحد، في فندق سابق جرى تحويله إلى شقق سكنية بمدينة جازان جنوب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، إنه “ورد للدفاع المدني بلاغ عن حريق بعمارة ‏بمدينة جازان، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع”.

وأضاف أنه “تمت السيطرة على الحريق ونتج عن الحادث ‏وفاة فتاة و3 أطفال، وإصابة 4 آخرين هم طفلين ورجل وامرأة”.

وبين أنه “تم إنقاذ عدد 8 حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني، و‏تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص كون الحادث مفتعل وجنائي”.

ولم تتضح بعد تفاصيل أخرى عن الجهة المتهمة بالوقوف خلف الحريق المروع الذي وجد صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، من خلال تداول صوره.