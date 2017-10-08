الكويت .. الحبس 5 سنوات لمحام بتهمة نشر أخبار كاذبة عن بنغالي ينتحل هوية طبيب كويتي

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بحبس محام كويتي يدعى “هاني حسين” 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” عن قيام مواطن بنغالي بانتحال هوية طبيب كويتي غادر البلاد منذ العام 1982، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الأناضول.

وأضاف المصدر أن الحكم الصادر أولي، وبإمكان حسين الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، استدعت النيابة العامة حسين إثر بلاغ ضده قدّمته وزارة الصحة للنائب العام بعد أن أثار على موقع “تويتر” حديثًا عن وجود “طبيب بنغالي مزوّر يعمل في وزارة الصحة”.

وكان المحامي حسين قد ذكر عبر موقع “تويتر” أنه سيتم القبض على دكتور كويتي ( بنغالي الأصل مزور) يعمل في مستشفى الصباح، كان عامل نظافة عندما استولى على مستندات الطبيب الكويتي الحقيقي العام 1982، الذي كان على معرفة به، وعلم منه أنه ينوي الهجرة خارج الكويت.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن “معلومات المحامي غير دقيقة، وقد تقدمت الوزارة ببلاغ ضده دفاعا عن سمعة الأطباء والممرضين”.

وجاء ذلك عقب انشغال الرأي العام في الكويت بما أثير عن وجود عامل نظافة بنغالي عمل طبيبا في وزارة الصحة الكويتية بأوراق مزورة باسم طبيب كويتي غادر البلاد في العام 1982.

وبدأ هذا الحديث بتغريدة للمحامي زعم فيها أن “الأيام المقبلة ستشهد إلقاء القبض على دكتور كويتي بنغالي الأصل ومزور، يعمل في مستشفى الصباح”.

وأضاف أن البنغالي “استبدل صورة طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلندا في العام 1982 (لم يذكر اسمه) بصورته الشخصية، واستطاع تمرير العديد من المناقصات الطبية، ومن خلالها تمت ترقيته في الوزارة”.

وزعم المحامي أن “شقيق نائب حالي (لم يسمه) في مجلس الأمة (البرلمان)، ساعد البنغالي واثنين متواريين عن الأنظار منذ بدء توارد المعلومات”.

واستدعت النيابة العامة الكويتية المحامي لكي يقدم أية مستندات تثبت صحة حديثه، قبل أن تأمر، في 24 يوليو/تموز الماضي، بحبسه لمدة 21 يوما، على ذمة التحقيق معه بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، ومثل أمام محكمة الجنايات في الشهر ذاته.