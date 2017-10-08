بالفيديو.. إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار أمام محكمة بالسعودية

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بإصابة 8 أشخاص، جراء إطلاق نار خارج محكمة بحفر الباطن السعودية، على خلفية قضية نفقة معروضة أمام القضاء.

وقالت المصادر إن القضية “لها شهران بالمحكمة، وبعد نهاية الدوام اليوم أطلق أحد أطراف النزاع النار أمام باب هيئة التنفيذ بحي البلدية مما أدى لإصابة 8 اشخاص، اثنان منهم حالتهم حرجة”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، تظهر المشهد أمام المحكمة، حيث قامت الشرطة بالتدخل لاحتواء الموقف.

إطلاق نار امام محكمة التنفيذ في #حفر_الباطن إثر شجار واصابة تسعة أشخاص واستنفار في مستشفى الملك خالد pic.twitter.com/mOplGwjT3s — قناة 77 (@77NewsHF) October 8, 2017

ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء من جهات رسمية، كما لا يمكن لموقع “إرم نيوز” الجزم بصحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.