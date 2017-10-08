مقتل شرطي سعودي بهجوم على نقطة أمنية في المخواة

توفي رجل أمن سعودي وأصيب اثنان آخران، عندما اقتحمت سيارة كانت تسير بسرعة عالية نقطة أمنية في منطقة “الأحسبة” التابعة لمحافظة “المخواة” السعودية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، “بينما كان رجال الأمن يقومون بمهامهم الأمنية من خلال إحدى النقاط الأمنية المتحركة على طريق الأحسبة، باتجاه محافظة المخواة تعرضوا لاقتحام مركبة لهم كانت تسير بسرعة عالية بقيادة أحد المواطنين في العقد الثالث من العمر؛ نتيجة فقد السيطرة على المركبة.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن طراد، أنه “نتج عن ذلك وفاة أحد رجال الأمن دهساً، بينما تعرّض زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية لإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى؛ بينما أودع جثمان رجل الأمن الثلاجة”.

وذكر أنه: “ومن خلال معرفة ملابسات الحادث اتضح أن المواطن الذي كان يقود المركبة كان بحالة غير طبيعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأُشعرت الجهات المختصة”.