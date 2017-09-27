طائرة إماراتية تهبط في مطار الكويت إثر وفاة قائدها (صور)

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية وفاة أحد طياريها على متن رحلتها رقم EY927، لخدمات الشحن والتي كانت متجهة من أبوظبي إلى أمستردام وذلك بعد أن توفي الطيار في وقت مبكر من انطلاق الرحلة ليتم تحويل الطائرة إلى مطار الكويت الدولي من قبل مساعده.

وطلب مساعد قائد الطائرة الهبوط اضطراريا وتمكن من الهبوط بسلام في مطار الكويت الدولي.

وأبلغ مسؤولي المطار، بإصابة قائد الطائرة البالغ من العمر 51 عاما وهو كندي بأزمة صحية.

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى موقع الطائرة حيث قاموا بفحص قائد الطائرة الذي تبين أنه قد فارق الحياة.