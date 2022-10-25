مصر.. سخان مياه يقتل شقيقتين صعقًا بالكهرباء



لقيت شقيقتان مصرعهما في محافظة بني سويف، جنوبي البلاد، أثناء قيام إحداهما بتشغيل سخان المياه الكهربائي، ومحاولة الأخرى إنقاذها عقب تعرضها لصعقة كهربائية.

ووصل الأجهزة الأمنية في المحافظة بلاغ يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وشقيقتها 15 عاما، إلى مستشفى مركز الفشن بالمحافظة.

وانتقل رجال الأمن لمقر الواقعة، حيث جمعوا المعلومات والتحريات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أن إحدى الضحيتين أصيبت بالصعق الكهربائي أثناء استخدامها سخان المياه، وعند استغاثتها حاولت شقيقتها إنقاذها وإبعادها عن موقع الصعق، لتصاب هي الأخرى بالصعق، حتى فارقتا الحياة معًا.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بعرض الشقيقتين للفحص الطبي، وإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، قبل التصريح بالدفن.

وكثيرا ما تتسبب سخانات المياه الكهربائية بحوادث صعق إثر إهمال صيانتها، ما يسمح بتسرب الشحنات الكهربائية لخزان المياه ومن ثم تتسبب بصعق الشخص بمجرد ملامسته للمياه عبر الصنبور.

وينصح لتجنب وقوع حوادث مشابهة بالصيانة الدورية للسخانات الكهربائية من قبل فنيين مختصين، أو الاستعاضة عنها بالسخانات التي تعتمد على الطاقة الشمسية والتي تعد أكثر أمانا.