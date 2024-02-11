مقتل 5 بانهيار مبنى سكني في فاس المغربية (صور)

وأشار موقع "لو360" الإخباري إلى أن المبنى الواقع في المدينة التي تصنفها اليونيسكو موقعًا للتراث العالمي، "لا يعتبر مهددا (بالسقوط) أو يمثل خطرا على السكان والحي".

وتحظى مدينة فاس بشعبية كبيرة لدى السياح، وهي واحدة من أعرق وأكبر المدن القديمة في العالم (280 هكتارا)، وتعتبر من أفضل المدن المحفوظة في العالم العربي والإسلامي، لكن سبق أن انهارت مبانٍ متداعية أخرى فيها.