الحجاج يؤدون رمي الجمرات في منى أول أيام التشريق

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، أداء شعيرة رمي الجمرات في مشعر منى، وذلك في أول أيام التشريق، وسط أجواء روحانية وانسيابية وتنظيم.

ويؤدي الحجاج منسكهم هذا في "منشأة الجمرات" ومن بعدها يقضون ليلتهم في مشعر منى، الذي يبعد عدة كيلومترات عن المسجد الحرام.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع وصورًا تظهر احتشاد الحجاج في منشأة الجمرات لأداء الشعيرة.

وأنهى الحجاج أمس الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى، أبرز مناسك الحج، الذي شهد مشاركة 1.8 مليون حاج هذا العام.