الصيد بالمغناطيس.. زوجان يعثران على خزانة مليئة بالأموال
لم يعلم زوجان أمريكيان أن هواية الصيد بالمغناطيس ستعود عليهما بكنز في بحيرة بمدينة نيويورك.
وبيّنت صحيفة "الغارديان" أن الزوجين جيمس كين وباربي أغوستيني، عثرا على خزانة بداخلها 100 ألف دولار، بعد أن جذبها المغناطيس.
وحين فتحا الخزانة عثرا على حزم من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار، بإجمالي 100 ألف دولار، رغم أن الأموال تضررت بسبب المياه.
واتصل الزوجان بقسم شرطة نيويورك بشأن الخزانة، مشيرين أنهما عثرا سابقا على بعض البنادق القديمة، والقنابل اليدوية التي تعود للحرب العالمية الثانية، ودراجة نارية كاملة الحجم، وعملات أجنبية، ومجوهرات.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة أبلغت الزوجين أنه لا توجد طريقة للتعرف على المالك الأصلي لها؛ ما يعني أنه مسموح لهما الاحتفاظ بها.