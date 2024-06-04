الصيد بالمغناطيس.. زوجان يعثران على خزانة مليئة بالأموال

لم يعلم زوجان أمريكيان أن هواية الصيد بالمغناطيس ستعود عليهما بكنز في بحيرة بمدينة نيويورك.

وبيّنت صحيفة "الغارديان" أن الزوجين جيمس كين وباربي أغوستيني، عثرا على خزانة بداخلها 100 ألف دولار، بعد أن جذبها المغناطيس.

وحين فتحا الخزانة عثرا على حزم من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار، بإجمالي 100 ألف دولار، رغم أن الأموال تضررت بسبب المياه.