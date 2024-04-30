عن "الجن والشياطين".. دروس للأطفال تثير جدلا كبيرا في مصر (فيديو)

أثارت فدوى مواهب، المعروفة بأصغر مخرجة في مصر، جدلًا كبيرًا بعد ظهورها أخيرًا في مقطع فيديو تتحدث مع أطفال عن الجن والشياطين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع جديدة لفدوى مواهب وهي تلقن أطفالاً "دروساً دينية"؛ ما أشعل موجة من الانتقادات.

وتحدثت فدوى مواهب أثناء ظهورها وهي تلقن الأطفال أن الشياطين تدخل البيوت وقت غروب الشمس، مؤكدة أهمية إغلاق النوافذ والأبواب حتى لا تدخل إلى منازلهم.