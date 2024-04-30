عن "الجن والشياطين".. دروس للأطفال تثير جدلا كبيرا في مصر (فيديو)
أثارت فدوى مواهب، المعروفة بأصغر مخرجة في مصر، جدلًا كبيرًا بعد ظهورها أخيرًا في مقطع فيديو تتحدث مع أطفال عن الجن والشياطين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع جديدة لفدوى مواهب وهي تلقن أطفالاً "دروساً دينية"؛ ما أشعل موجة من الانتقادات.
وتحدثت فدوى مواهب أثناء ظهورها وهي تلقن الأطفال أن الشياطين تدخل البيوت وقت غروب الشمس، مؤكدة أهمية إغلاق النوافذ والأبواب حتى لا تدخل إلى منازلهم.
وأشعل الفيديو حملة انتقادات واسعة، ورأى الكثير من الأهالي أنها تهدم ما يبنوه في أطفالهم.
واعتبر كثيرون أن تلك الطريقة تدب الرعب في نفوس الصغار وقلوبهم، إذ تتحول هذه الصور والإيحاءات إلى كوابيس مرعبة لهم، وتجعل منهم شخصيات مترددة ومهزوزة، أو مصابة بالهلوسات السمعية والبصرية.
ودافعت مواهب أكثر من مرة عن نفسها في تصريحات متلفزة، مدّعية أن ما يُنشر لها مجرد مقاطع مجتزأة من سياقها، زاعمةً أنه بعد كل هجوم كبير عليها تشهد دروسها إقبالاً أكثر.