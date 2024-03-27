نيقولا معوض يتحدث لـ"إرم نيوز" عن "الحشاشين" وسر تصفيق كريم عبدالعزيز له
يشارك الممثل اللبناني نيقولا معوض في المسلسل التاريخي المثير للجدل "الحشاشين" خلال موسم دراما رمضان الجاري، حيث يظهر بشخصية "عمر الخيام"، الشاعر الفارسي المسلم وعالم الفلك والرياضيات والفيلسوف الفارسي الذي يرجع البعض أصوله للعربية.
وفي لقاء له مع "إرم نيوز"، تحدث نيقولاعن الصعوبات التي واجهته في تجسيد تلك الشخصية المعقدة خصوصا فيما يتعلق بالشِّعر والإلقاء بالعربية الفصحى، قائلا: "لم تكن هناك أي صعوبات فيما يخص إلقاء الشعر، والأمر لم يكن صعبا علي لأنني متمرس منذ سنوات طويلة، فأنا خريج مسرح وشاركت بعدة مسرحيات باللغة العربية الفصحى من ضمنها مسرحيات الكاتب الكبير سعدالله ونوس.
وأضاف: "لكن هناك نقطة فارقة أحب أن أشير إليها وهي أن إلقاء الشعر الذي قمت به بشخصية عمر الخيام كان بالفصحى المصرية والتي تختلف قليلا عن الفصحى اللبنانية والشامية، وأحببت هذه اللغة وتعليقات الجمهور على اللغة المستخدمة في إلقاء الشعر، وهي مصرية خالصة".
وتابع حديثه: "لقد شاركت من قبل بأعمال تحدثت فيها باللغة العربية الفصحى وخصوصا المسرح، حيث إن هذه النوعية من الأعمال صعبة للغاية، وأنا مع تقديم العمل باللغة العامية المصرية السهلة وليست الدارجة في الشارع المصري خصوصا مع اختيار لغة سهلة ما بين الفصحى والعامية، وفكرة تقديم عمل درامي تاريخي باللغة العربية الفصحى صعبة على الجمهور والمتلقي خصوصا الشباب على وجه الخصوص، فهذا العمل المصري الخاص والذي تم تنفيذه بتقنيات وديكورات عالمية كان من الضروري تقديمه بلهجة سهلة على المشاهد، وهذا الأمر قد حدث بالفعل في الكثير من الأعمال العالمية مثل نابليون الذي تحدث بالإنجليزية وعلى وجه التحديد المختلطة ما بين الإنجليزي والأمريكي، والفيلم تم تنفيذه في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أن هذا المسلسل التاريخي الضخم مصري خالص فكان من الضروري تقديمه بلغة سهلة وتخص العامية المصرية".
سعيد بالأصداء
وأعرب نيقولا معوض عن سعادته البالغة من الأصداء التي حدثت حول مسلسل "الحشاشين" بشكل عام وشخصية "عمر الخيام" على وجه الخصوص، مؤكدا حضور عنصر المفاجأة في سرعة ردة الفعل التي أحدثها المسلسل والشخصية التي يطل بها خلال الأحداث، حيث أشار إلى التفاعل الكبير من الجمهور والمشاهد المصري والعربي مع شخصية "عمر الخيام"، الذي يرى أن الجمهور أحب مشاهدته بكافة تفاصيله سواء كـ عالم رياضيات وفيلسوف، أو كـشاعر لديه الحكمة والعقل والتوازن ما بين القلب والعقل، وقال إن كل هذه المشاعر والانفعالات الخاصة بالشخصية قد وصلت للجمهور وتجلت من خلال الأصداء وردود الأفعال.
وبسؤاله عن القراءات والمراجع التاريخية التي استعان بها حول شخصية "عمر الخيام" بعيدًا عن نص وسيناريو مسلسل "الحشاشين"، قال نيقولا: "شخصية عمر الخيام من أكثر شخصيات مسلسل الحشاشين الذين لديهم مرجعيات موجودة بالفعل، لكن في الوقت نفسه كتابة المؤلف الكبير عبدالرحيم كمال قد استندت على كافة المرجعيات الخاصة بالشخصية وتم وضعها خلال النص؛ لذا فالإلمام الكبير للكاتب عبدالرحيم كمال بتفاصيل شخصية عمر الخيام لم يجعلني أبحث عن مرجعيات كثيرة، خصوصا مع قراءاتي السابقة عن الشخصية خصوصا أنني في الواقع أعرف جيدا من هو عمر الخيام وأحببت للغاية الطبقات الموجودة والخاصة بشخصيته المكتوبة في نص المسلسل كما هي، وبما تحمله من واقعية وإلمام بكافة تفاصيله، وفي الوقت نفسه دخلت الشخصية من زاوية التقلبات الخاصة بها وحكمته وتوازنه ما بين قلبه وعقله في الحكم على الأشياء من حوله، وهذه النقطة بالتحديد هي أكثر ما جعلت الشخصية تتلامس معي وأتقمص الدور بسرعة".
كواليس العمل
أما عن الكواليس والعلاقة مع الفنان كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب أمام وخلف الكاميرات أثناء تصوير مسلسل "الحشاشين"، فقال: "كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب من أرقى الشخصيات الذين تعاملت معهم خلال مشواري الفني، وأثبتوا لي نظرية الصدق الفني والواقعية على المستويين الفني والإنساني، فهما ممثلان واقعيان وصادقان للغاية في التمثيل وكما يظهران على الشاشة، وكذلك وجدت تلك الواقعية والصدق على المستوى الإنساني وخلال تصوير مشاهد المسلسل التي جمعت بيننا".
واستكمل: "من أكثر المواقف التي لا أنساها لكريم عبدالعزيز ذات مرة وخلال تصوير إحدى مشاهدي في العمل وبعدما انتهيت من تصوير المشهد وجدت منه تصفيقا حادًّا على الأداء الذي قدمته في هذا المشهد، وهذا نادرا ما يحدث بين الممثلين وبعضهم".
واختتم حديثه بقوله: "بيتر ميمي مخرج ممتع في التعاون معه ويترك المساحة للفنان ليستمع له ويضيف للشخصية، فلديه توازن كبير بين الشقين السيناريو المكتوب ومدى ما يضيفه الممثل للشخصية، ولديه عين ورؤية إخراجية متميزة ومختلفة للغاية، وأصبحنا أصدقاء من بعد هذه التجربة المميزة التي سعدت بالمشاركة فيها من كافة النواحي".