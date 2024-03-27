نيقولا معوض يتحدث لـ"إرم نيوز" عن "الحشاشين" وسر تصفيق كريم عبدالعزيز له

وبسؤاله عن القراءات والمراجع التاريخية التي استعان بها حول شخصية "عمر الخيام" بعيدًا عن نص وسيناريو مسلسل "الحشاشين"، قال نيقولا: "شخصية عمر الخيام من أكثر شخصيات مسلسل الحشاشين الذين لديهم مرجعيات موجودة بالفعل، لكن في الوقت نفسه كتابة المؤلف الكبير عبدالرحيم كمال قد استندت على كافة المرجعيات الخاصة بالشخصية وتم وضعها خلال النص؛ لذا فالإلمام الكبير للكاتب عبدالرحيم كمال بتفاصيل شخصية عمر الخيام لم يجعلني أبحث عن مرجعيات كثيرة، خصوصا مع قراءاتي السابقة عن الشخصية خصوصا أنني في الواقع أعرف جيدا من هو عمر الخيام وأحببت للغاية الطبقات الموجودة والخاصة بشخصيته المكتوبة في نص المسلسل كما هي، وبما تحمله من واقعية وإلمام بكافة تفاصيله، وفي الوقت نفسه دخلت الشخصية من زاوية التقلبات الخاصة بها وحكمته وتوازنه ما بين قلبه وعقله في الحكم على الأشياء من حوله، وهذه النقطة بالتحديد هي أكثر ما جعلت الشخصية تتلامس معي وأتقمص الدور بسرعة".

كواليس العمل

أما عن الكواليس والعلاقة مع الفنان كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب أمام وخلف الكاميرات أثناء تصوير مسلسل "الحشاشين"، فقال: "كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب من أرقى الشخصيات الذين تعاملت معهم خلال مشواري الفني، وأثبتوا لي نظرية الصدق الفني والواقعية على المستويين الفني والإنساني، فهما ممثلان واقعيان وصادقان للغاية في التمثيل وكما يظهران على الشاشة، وكذلك وجدت تلك الواقعية والصدق على المستوى الإنساني وخلال تصوير مشاهد المسلسل التي جمعت بيننا".

واستكمل: "من أكثر المواقف التي لا أنساها لكريم عبدالعزيز ذات مرة وخلال تصوير إحدى مشاهدي في العمل وبعدما انتهيت من تصوير المشهد وجدت منه تصفيقا حادًّا على الأداء الذي قدمته في هذا المشهد، وهذا نادرا ما يحدث بين الممثلين وبعضهم".

واختتم حديثه بقوله: "بيتر ميمي مخرج ممتع في التعاون معه ويترك المساحة للفنان ليستمع له ويضيف للشخصية، فلديه توازن كبير بين الشقين السيناريو المكتوب ومدى ما يضيفه الممثل للشخصية، ولديه عين ورؤية إخراجية متميزة ومختلفة للغاية، وأصبحنا أصدقاء من بعد هذه التجربة المميزة التي سعدت بالمشاركة فيها من كافة النواحي".