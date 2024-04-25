تسمم مجموعة من الأطفال داخل حمام سباحة في مصر

تعرَّض عدد من الأطفال في نادٍ للسباحة في مصر، لحالات اختناق، إثر تعرضهم لغاز الكلور السام.

وأصيب 5 أطفال على الأقل بحالة اختناق داخل حمام سباحة في نادي "الترسانة"، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وفق "اليوم السابع".

وإثر ذلك، تقدم أولياء أمور الأطفال بشكوى لدى الجهات الأمنية ضد المسؤول عن حمام السباحة، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة.

وسبق أن واجه حمام السباحة مشكلة في التسريب، وتم إصلاحها وفق مجلس إدارته، لكن التسريب عاد من جديد، وتسبب بحدوث حالات التسمم والاختناق عند بعض الأطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى.