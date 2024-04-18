نالت شهرة عبر إنستغرام.. هاواي تهدم "سلالم الجنة" (صور)

لم يتوقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدم أحد المواقع الشهيرة في هاواي، بعد التقاط مئات آلاف الصور منها ونيلها شهرة على إنستغرام.

وبحسب الصحف الأمريكية، أعلنت مدينة هونولولو عن خطة للبدء في هدم "سلالم الجنة" أو "سلالم هايكو" الشهيرة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي مؤتمر صحفي أقيم أمس الأربعاء، قال عمدة هونولولو، ريك بلانجياردي، إن المقاولين بدأوا التقييمات قبل بدء أعمال الهدم خلال الشهر الجاري، إذ يستعد طاقم مختص لهدم 4000 درجة.

وتتوقع المدينة أن يستغرق مشروع الهدم ستة أشهر تقريبًا.

وأوضح العمدة "يعطي مشروع الهدم الأولوية للسلامة العامة، ويسعى إلى وقف التعدي غير القانوني على الدرج والجيران القريبين الذين تعاملوا مع عقود من الإزعاج والاضطرابات".