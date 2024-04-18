نالت شهرة عبر إنستغرام.. هاواي تهدم "سلالم الجنة" (صور)
لم يتوقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدم أحد المواقع الشهيرة في هاواي، بعد التقاط مئات آلاف الصور منها ونيلها شهرة على إنستغرام.
وبحسب الصحف الأمريكية، أعلنت مدينة هونولولو عن خطة للبدء في هدم "سلالم الجنة" أو "سلالم هايكو" الشهيرة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي مؤتمر صحفي أقيم أمس الأربعاء، قال عمدة هونولولو، ريك بلانجياردي، إن المقاولين بدأوا التقييمات قبل بدء أعمال الهدم خلال الشهر الجاري، إذ يستعد طاقم مختص لهدم 4000 درجة.
وتتوقع المدينة أن يستغرق مشروع الهدم ستة أشهر تقريبًا.
وأوضح العمدة "يعطي مشروع الهدم الأولوية للسلامة العامة، ويسعى إلى وقف التعدي غير القانوني على الدرج والجيران القريبين الذين تعاملوا مع عقود من الإزعاج والاضطرابات".
وأضاف "تعالج إزالة السلالم المسؤولية الكبيرة التي تتحملها المدينة، ويحافظ على الجمال الطبيعي وحالة المنطقة ويحسن جودة المباني، كما يوفر السكينة لسكان الحي".
قصة "سلالم الجنة"
وبنت البحرية الأمريكية سلالم هايكو في عام 1942 كجزء من مشروع لإنشاء محطة إرسال راديو تجريبية بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. وبينما فتح خفر السواحل السلالم أمام المتنزهين في السبعينيات، فقد تم إغلاقها رسميًا مرة أخرى بعد عقد من الزمان بعد أن ألحقها المخربون بأضرار.
وفي حين كان المسؤولون المحليون يستكشفون بشكل دوري خيارات لإعادة فتح السلالم للجمهور منذ ذلك الحين، حتى أنهم دفعوا للمقاول ما يقرب من 900 ألف دولار لإصلاحها في عام 2003، إلا أن السلالم ظلت مغلقة منذ ذلك الحين، وتدهورت تدريجيا خلال 21 عاما منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع المتنزهين وهواة التصوير من الاستعانة بالسلالم كخلفية لصورهم.
واشتكى السكان الذي يقطنون بالقرب من قاعدة السلالم، من تسلق الزوار والسياح للأسوار وتخريب ممتلكاتهم لسنوات.
بينما قالت إدارة الإطفاء في هونولولو إنها أنقذت أكثر 118 شخصًا من حوادث بسبب السلالم الخطيرة بين عامي 2010 و2022.