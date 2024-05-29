دوللي شاهين تكشف أسرارًا صادمة عن طفولتها ووالدها

كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أسرارًا صادمة عن طفولتها، مشيرة إلى أن أسرتها كانت تعاملها على أنها "ذكر" بسبب رفض والدها إنجاب الإناث، مشيرة إلى أن هذه المعاملة أثرت على شخصيتها كثيرًا.

وأضافت "شاهين" خلال لقاء تلفزيوني "عشت دور الذكر حتى الثانية عشرة من عمري، وعندما كنت طفلة كانوا يتعاملون معي كأني ذكر، ويقصون شعري قصيرًا، كما كنت ارتدي ملابس ذكور، وهذا الأمر لم يقتصر فقط على أسرتي، بل جيراني أيضًا".

وضحكت دوللي شاهين وهي تتذكر طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت طفلة مشاغبة، بسبب تركيبة شخصية الذكر في حياتها، والتي كانت تسيطر عليها".

وأشارت إلى أنها عملت في وظائف كثيرة ومتنوعة خلال طفولتها، منها سكرتيرة، وبائعة في محلات ملابس ومحلات جاليري وغيرها"، حتي قررت أن تخوض تجربة الغناء، وهذا الأمر كان سبب حدوث الأزمة التي حصلت بينها وبين والدها، وجعلتها تهرب من منزل العائلة في الـ12 من عمرها.

وقالت الفنانة اللبنانية أنها حاولت الانتحار 20 مرة بسبب والدها، لافتة إلى أن والدتها رفضت دخولها المستشفى خوفًا من أن يعلم والدها بمحاولات الانتحار.

وبيّنت دوللي شاهين أن أول عريس تقدم لخطبتها، طرده والدها وزوج خالتها من المنزل بطريقة مهينة.