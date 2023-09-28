"جامعة الكبار" في لبنان.. مبادرة رائدة ترعى المسنين وحقوقهم

استدركت الجامعة الأمريكية في بيروت، أهمية تعزيز الصحة النفسية للمسنين، فأطلقت، في العام 2010، مبادرة رائدة على مستوى لبنان والشرق الأوسط، هي "جامعة الكبار"؛ بهدف توفير فرصة لهذه الشريحة لإبقاء نشاطها العقلي والجسدي والاجتماعي، وتمكينها من الدفاع عن حقوقها، وتحدي الصورة النمطية السلبية المحيطة بالتعمّر.

أماني زيدان، منسقة البرامج ومديرة "جامعة الكبار" بالإنابة، قالت لـ"إرم نيوز" إن " جامعة الكبار، هي عبارة عن مبادرة تعليمية لمدى الحياة، توفر لمن تبلغ أعمارهم 50 سنة وما فوق، فرصة للبقاء ناشطين عقليًا وجسديًا واجتماعيًا، لتعبر هذه الشريحة بسلام السنين المتقدمة من عمرها، من خلال إيجاد وجه إيجابي جديد للتعمّر، ويبلغ عدد المنتسبين إلى الجامعة اليوم نحو 500 شخص."

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن كبار السن أكثر عرضة للمعاناة، جراء مشاعر الحزن أو انخفاض مستوى الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وكل هذه العوامل "يمكن أن تؤدي إلى العزلة وفقد الاستقلال، والشعور بالوحدة والضيق النفسي، كما أن الصحة النفسية لها تأثير على الصحة البدنية والعكس بالعكس".

مديرة "جامعة الكبار" بالإنابة أماني زيدان، قالت إن "الجامعة تنظم صفوفًا ومحاضرات للمنتسبين، وفق برنامج شهري يتم بالتنسيق معهم، ويتناول موضوعات مختلفة، مثل: الصحة العامة، والتأمل، والتاريخ، والفن، والموسيقى، والرسم، والأدب، والسياسة، وغيرها، كما يشمل البرنامج تنظيم رحلات ترفيهية".