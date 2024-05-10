نقيب فناني الكويت يكشف تفاصيل إحالة محمود بوشهري للنيابة

كشف نبيل الفيلكاوي، نقيب فناني الكويت، تفاصيل إحالة الممثل محمود بوشهري إلى النيابة العامة على خلفية مشاركته بفيلم "شهر زي العسل" لما يتضمنه من "تعدٍّ على القيم الإسلامية، ومخالفة تقاليد المجتمع"، بحسب بيان لوزارة الإعلام الكويتي.

وقال الفيلكاوي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه تحدث مع وكيل وزارة الإعلام حول الأسباب والدوافع التي أدت إلى إحالة محمود بوشهري، لافتًا إلى أنه أكد له بالفعل أنه أُحِيل إلى النيابة.

وأضاف نقيب فناني الكويت أنّ "وزارة الإعلام اعتبرت ما جاء في الفيلم تعديًا واضحًا وصريحًا على القيم والعادات والتقاليد الكويتية، فضلاً عن تعديه على المبادئ الإسلامية".

وأشار إلى أن "الإعلام" تخطط، الآن، لتوقيع عقوبات على بوشهري، ولن تقل عن العقوبات التي اتُّخذت ضد أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عرض في رمضان الماضي.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية، قد أحالت، الفنان محمود بوشهري، إلى النيابة العامة، على خلفية مشاركته في بطولة فيلم "شهر زي العسل" المثير للانقسام والانتقاد مع وجود معجبين كثر، بجانب متهمين لمَشاهدِه بمخالفة عادات وتقاليد المجتمع.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن الوزارة أحالت بوشهري إلى النيابة بسبب الفيلم الذي تعرضه منصة "نتفلكس"، ويتضمن "تعديًا على القيم الإسلامية، ومخالفة تقاليد المجتمع".

ولم يصدر تأكيد رسمي من الوزارة، كما لم يتضح لماذا اقتصر الإجراء على بوشهري دون باقي فريق الفيلم، وبينهم الفنانة نور الغندور التي شاركت بوشهري البطولة.