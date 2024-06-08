مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" سبب اعتداء عمرو دياب على معجب

وتعرض المطرب عمرو دياب لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو له وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة تذكارية معه.

والتقطت عدسات المصورين مشاهد من غناء الفنان عمرو دياب بحفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، حيث ظهر الفنان وهو يصفع أحد المعجبين على وجهه بقوة، الأمر الذي أثار غضب واستهجان النشطاء.