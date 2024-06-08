مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" سبب اعتداء عمرو دياب على معجب
كشف مصدر مقرب من الفنان المصري عمرو دياب سبب اعتدائه على معجب حاول التقاط صور تذكارية معه خلال حفل أحياه مساء أمس، مشيرا أن الفنان خرج عن طوره بسبب جذب المعجب له من ملابسه بطريقة أزعجته.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "الفنان عمرو دياب خلال الحفل وافق على التقاط صور تذكارية مع عدد كبير من الجمهور خلال الحفل الذي أقيم أمس، والفيديوهات منتشرة وهو يلتقط الصور وهو سعيد، إلا أن الشخص صاحب الواقعة قام بجذبه من ملابسه بطريقة جعلته يخرج عن طوره، ودفعه لصفع هذا الشخص على وجهه".
وأشار المصدر إلى أن صفعة "دياب" لم تكن متعمدة، ولكنها كانت بمثابة رد فعل على فعل غير لائق"، موضحا أن عمرو دياب شخص عفوي، وهذا ما يعرضه أحيانا لانتقادات، بحسب قوله.
وتعرض المطرب عمرو دياب لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو له وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة تذكارية معه.
والتقطت عدسات المصورين مشاهد من غناء الفنان عمرو دياب بحفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، حيث ظهر الفنان وهو يصفع أحد المعجبين على وجهه بقوة، الأمر الذي أثار غضب واستهجان النشطاء.