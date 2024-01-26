"الطنجية".. أشهر طبق في مراكش يعده الرجال (صور)

"إذا زُرت مدينة مراكش المغربية ولم تتذوق أكلة "الطنجية"، فقد ضاع منك الكثير".. هكذا يقول سكان المدينة "الحمراء"، الذين يشتهرون بحس الفكاهة والمرح دون غيرهم من المغاربة.

ويرتبط تحضير هذه الأكلة الشهيرة بالرجال فقط، حيث تم ابتكارها منذ عقود داخل أزقة ودروب المدينة العتيقة لمدينة مراكش.

وترمز "الطنجية" - المكونة أساسًا من لحم الخروف أو العجل بالإضافة إلى بهارات متنوعة - إلى البهجة والسرور، لأنه يتم إعدادها في جو من المرح، كما تُطبخ فوق الرماد؛ ولهذا يُطلق عليها لقب "بنت الرماد".

و"الطنجيّة" إناء فخّاري مصنوع من الطين على شكل جرة.