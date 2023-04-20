السعودية والإمارات تعلنان الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، رسمياً، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي يكون اليوم المتمم لشهر رمضان الفضيل، والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا صادرا عن الديوان الملكي في المملكة أكدت خلاله المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.