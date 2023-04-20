السعودية والإمارات تعلنان الجمعة أول أيام عيد الفطر
أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، رسمياً، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي يكون اليوم المتمم لشهر رمضان الفضيل، والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا صادرا عن الديوان الملكي في المملكة أكدت خلاله المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.
وكان عدد من المراصد في المملكة قد أكد ثبوت رؤية هلال شوال مع مغيب شمس اليوم الخميس، ليكون غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقال المترائي المعروف متعب البرغش، إنه تم بالفعل رصد هلال شوال 1444 في مرصد الأهلة بمدينة تمير.
من جهتها، أعلنت دولة الإمارات أيضاً عبر وكالة أنبائها الرسمية أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي قطر، أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأعلنت كل من سلطنة عمان، وأندونيسيا، وماليزيا، وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.
كما أعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا، وتايلند، وسنغافورة، واليابان.