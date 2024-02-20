رزين الدوسكي أول عراقية بدرجة "ربان" تقود طائرة (صور)

أصبحت الكابتن رزين محمد الدوسكي، أول عراقية تحمل صفة ربان طائرة، بعد أن نفّذت رحلتها الأولى على طائرة تتبع شركة الخطوط الجوية العراقية بين بغداد ودبي.

وشهد مطار بغداد الدولي، الإثنين، تكريمًا رسميًا للكابتن رزين، تقدمه وزير النقل العراقي، رزاق السعداوي، بمناسبة ترقيتها إلى درجة ربان طائرة كأول عراقية تعمل بهذه الصفة ضمن طاقم الناقل الوطني.

وظهرت رزين تجلس على كرسي كابتن الطائرة بقمرة القيادة، في عدة صور نشرتها الخطوط العراقية بمناسبة تكريم الربان النسائي الأولى في العراق.