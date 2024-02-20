رزين الدوسكي أول عراقية بدرجة "ربان" تقود طائرة (صور)
أصبحت الكابتن رزين محمد الدوسكي، أول عراقية تحمل صفة ربان طائرة، بعد أن نفّذت رحلتها الأولى على طائرة تتبع شركة الخطوط الجوية العراقية بين بغداد ودبي.
وشهد مطار بغداد الدولي، الإثنين، تكريمًا رسميًا للكابتن رزين، تقدمه وزير النقل العراقي، رزاق السعداوي، بمناسبة ترقيتها إلى درجة ربان طائرة كأول عراقية تعمل بهذه الصفة ضمن طاقم الناقل الوطني.
وظهرت رزين تجلس على كرسي كابتن الطائرة بقمرة القيادة، في عدة صور نشرتها الخطوط العراقية بمناسبة تكريم الربان النسائي الأولى في العراق.
وبدأت الكابتن رزين، وهي عراقية كردية من محافظة دهوك في الشمال، الطيران عام 2014، حيث درست في العاصمة الأردنية عمان.
والتحقت رزين بعد إنهاء دراستها وتدريباتها، بالخطوط الجوية العراقية عام 2017 لتقود طائرة طراز "بوينغ B737-800"، وتترقى في المناصب داخل الشركة الحكومية.
وسبق أن قادت الكابتن رزين العديد من رحلات الطيران إلى وجهات داخلية وخارجية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
والربان العراقية متزوجة من طيار أيضًا، وتحظى بدعمه ودعم عائلتها في عملها بمهنة يهيمن عليها الرجال في العراق والعديد من الدول الأخرى، بينما تعد هي وعراقيات قلائل من أوائل النساء اللاتي اخترقن مجال قيادة الطائرات.