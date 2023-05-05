استعدادات أمنية ضخمة لتتويج ملك بريطانيا.. والمحتجون أكبر التهديدات

تبلغ الاستعدادات الأمنية في المملكة المتحدة أعلى مستوياتها قبيل انطلاق حفل التتويج الذي سينصب به تشارلز الثالث ملكاً يوم غد السبت، وذلك لضمان انتهاء الحدث الملكي دون أي خروق.

وقال داي ديفيز، رئيس الحماية الملكية السابق للملكة إليزابيث عن التهديدات المحتملة التي ستواجه ضباط الشرطة خلال حفل التتويج غداً، في حديثه إلى وسائل إعلامية، إنه يأمل ألا تكون هناك "فجوة أمنية" خلال الحدث.