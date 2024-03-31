أول رد ليسرا على انتقادات فيلم "ليلة العيد" (فيديو)

ردَّت الفنانة المصرية يسرا على الانتقادات التي وجهت لفيلم "ليلة العيد"، مشيرة إلى أن تجربة تقديم عمل كوميدي بمفردها تعد "مخاطرة".

وتحدثت يسرا عن "ليلة العيد" خلال لقاء أجرته مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "بودكاست بيج تايم" مشيرة إلى أن قصة الفيلم مهمة للغاية، وتم تأخيرها لمدة عامين، لافتة إلى أنها رغبت في تقديم عمل كوميدي، لكنها كانت تجربة "خطرة" لكونها ليست ممثلة كوميدية، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى ممثلين كوميديين "يسندونها" في العمل، بحسب وصفها.

وأضافت أنها قدمت من قبل 17 عملا كوميديا مع الفنان عادل إمام، موضحة "أنا وعادل إمام عملنا 17 فيلما كوميديا، بس الأفلام كانت ليها مواضيع، مكنش ليا دعوة كان ممكن يحطوني في موقف كوميدي ويكون هو اللي عمل الموقف الكوميدي مش أنا".

ورغم الانتقادات التي وجهت للفيلم كشفت يسرا أنها سعيدة بالتجربة، لتطرقها لمنطقة ونوعية جديدة عليها، لافتة إلى أنها شعرت بإنجاز في هذا العمل.

زوجي سند لي

وتطرقت يسرا للحديث عن زوجها رجل الأعمال خالد سليم قائلة "دخلت في قصص حب قبل زواجي من خالد، لكن يظل هو الحب الحقيقي في حياتي، هو سندي وأنا سنده، ونحب بعضنا من أجل الحب، فليس لدينا أبناء حتى نقول إننا نعيش مع بعض لأجلهم، وليس لدينا دافع للبقاء سوى الحب، ونحن لسنا زوجين فقط، بل نحن صديقان أيضًا".