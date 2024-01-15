الفيضانات تقتل 11 شخصا في ريو دي جانيرو (صور)

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم جراء أمطار غزيرة هطلت في وقت باكر الأحد في ريو دي جانيرو ومحيطها حسبما علمت وكالة فرانس برس من فرق الإطفاء.

وسجلت الوفيات في المناطق الشمالية للمدينة الكبيرة، وقد حصلت نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات للتربة.

ولا يزال رجال الإطفاء يبحثون عن امرأة مفقودة بعدما جرفت سيارتها بسبب فيضان نهر.

وفي أجزاء من المدينة حيث تم إعلان "حال الطوارئ"، سقط ما مجموعه 200 ملم من الأمطار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي أكثر مما كان متوقعا لشهر كانون الثاني/يناير بكامله.