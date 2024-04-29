"الطفل العائد من الموت".. فيديو يثير جدلاً واسعاً في مصر

أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل والغضب في مختلف الأوساط.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعاً بعنوان "الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض" ظهر فيه رجل وابنه وتحدثا حول قصة مريبة.

وادعى الرجل في المقطع قيام عدد من الأشخاص المجهولين بالتعدى على نجله واحتجازه بعد مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الأثار بمنطقة "شبرا الخيمة" في القليوبية.

واستدعى الأمر تدخل وزارة الداخلية المصرية التي أكدت عدم صحة ما ورد في المقطع وأن الأمر لا يعدو عن كونه مجرد خلافات المصاهرة والجيرة.