في أطول مدة تغيّب.. شرطة الكويت تضبط امرأة بعد سنوات من "التخفّي"

ضبطت قوات الأمن في الكويت سيدة وافدة تحمل جنسية دولة أجنبية، تقيم بشكل مخالف للقوانين المحلية، بعدما نجحت في التخفي لمدة 31 عاماً.

وتمكنت السلطات الأمنية في الكويت من ضبط المرأة، التي تحمل الجنسية الهندية، بعد تسجيلها بعد أطول تغيب معروف لمخالفي نظام الإقامة في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن شرطة مخفر السالمية في محافظة حولي، نجحوا في ضبط المرأة الهندية بعد كل تلك السنوات من البحث، ويجري الاستعداد لترحيلها إلى بلادها.

وتغيبت الوافدة عن كفيلها الكويتي المسجلة على اسمه، منذ العام 1993، وظلت محاولات العثور عليها تنتهي بالفشل.

ولم يتضح بعد كيف سقطت المرأة في يد الشرطة بعد كل تلك السنوات، لكن قصتها أثارت ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، دون ان تغيب الطرافة عن كثر منها.

وقال حمود جلوي عبر موقع "إكس" في تعليق ساخر "تلاقيها ملت وقالت بسافر"، فيما علق آخر "هذي المفروض تجنيس مو ابعاد"، وكتب ثالث "هذي يمكن كفيلها متوفي".

وعلق مدون آخر عبر "إنستغرام" "هاذي ودك ماتعاقبها تستفيد من خبرتها بالتخفي، ٣٠ سنة يخرب بيتها محد صادها ولا دخلت مستشفى ولا تبي أهلها ولا سوت شي بالحياة بس مندسة".

وتستضيف الكويت نحو 3.3 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يتصدرهم الهنود، فيما يعد التغيب من أشهر مخالفات العاملات في المنازل، حيث يدخلن البلاد على اسم كفيل كويتي، قبل أن يهربنَّ للعمل في منازل أو مهن أخرى بشكل مخالف.