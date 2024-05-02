مصرع 3 أشخاص جراء حريق نشب بقارب تجاري في إيران (صور)

وأضاف قاسمي أن "الركاب أصيبوا بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مستشفى مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزغان"، لافتًا كذلك إلى أنه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إنقاذ 29 بحارًا من هرمزغان بسبب سوء الأحوال الجوية في مياه الخليج".

وعبر المسؤول الإيراني عن أسفه للإهمال الحاصل، وهو ما تسبب بظروف طارئة وخطيرة لهؤلاء البحارة.