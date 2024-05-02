مصرع 3 أشخاص جراء حريق نشب بقارب تجاري في إيران (صور)
لقي 3 إيرانيين مصرعهم، الخميس، جراء حريق نشب بقارب تجاري في مياه جزيرة هرمز بمحافظة هرمزغان، جنوب شرقي البلاد.
وقال حسين قاسمي رئيس إدارة الطوارئ والحوادث في هرمزغان للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن النيران اشتعلت في قارب تجاري على بعد ثمانية أميال جنوب جزيرة هرمز، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ 7 من ركاب القارب، لكن 3 منهم قضوا على الفور.
وأضاف قاسمي أن "الركاب أصيبوا بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مستشفى مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزغان"، لافتًا كذلك إلى أنه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إنقاذ 29 بحارًا من هرمزغان بسبب سوء الأحوال الجوية في مياه الخليج".
وعبر المسؤول الإيراني عن أسفه للإهمال الحاصل، وهو ما تسبب بظروف طارئة وخطيرة لهؤلاء البحارة.