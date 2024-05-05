كندة علوش: مواقع التواصل غير آمنة ومليئة بالمرضى

حذّرت الفنانة السورية كندة علوش من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، واصفة إياها بالمكان غير الآمن، والمليء بـ"المرضى والناس غير السوية أخلاقيًا وعقليًا وجنسياً".

ودعت علوش، في منشور لها عبر موقع "إكس"، الآباء والأمهات إلى التوقف عن نشر صور ومقاطع فيديو لأطفالهم وهم يرقصون ويغنون؛ خوفًا من استغلال هذه المحتويات من قبل أشخاص مريضين.