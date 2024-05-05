كندة علوش: مواقع التواصل غير آمنة ومليئة بالمرضى
حذّرت الفنانة السورية كندة علوش من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، واصفة إياها بالمكان غير الآمن، والمليء بـ"المرضى والناس غير السوية أخلاقيًا وعقليًا وجنسياً".
ودعت علوش، في منشور لها عبر موقع "إكس"، الآباء والأمهات إلى التوقف عن نشر صور ومقاطع فيديو لأطفالهم وهم يرقصون ويغنون؛ خوفًا من استغلال هذه المحتويات من قبل أشخاص مريضين.
وطالبت علوش بفرض رقابة مشددة على المحتوى الذي يتابعه الأطفال على الإنترنت، معتبرة أن الوضع خطر جداً.
يشار إلى أن علوش شاركت أخيرًا في فيلم "الأتوبيس الأصفر" الذي قُدّم في دور العرض السينمائية، وشاركها البطولة كل من تانيشثا شاترجي، وسام عقل، ومنصور الفيلي، وفرانشيسكا بيزاري، ومارتن جاي كورادو.