السعودية.. خطوبة بطلي الملاكمة هتان السيف وعبدالله القحطاني (صور)‎

أعلنت نجمة الملاكمة السعودية، هتان السيف، اليوم الأربعاء، خطوبتها من مواطنها وزميلها في رياضة الفنون القتالية المختلطة، عبدالله القحطاني.

وقالت السيف عبر حسابها في "إنستغرام"، "تمت خطوبتي على من اختاره الله لي وعلى من اختاره قلبي، البطل عبدالله القحطاني، تهيمُ نفسي فرحاً وتزداد روحي بياضاً، الله يجعلها بداية الخير والتوفيق والفرح لنا جميعاً، شكرا".