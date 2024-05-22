السعودية.. خطوبة بطلي الملاكمة هتان السيف وعبدالله القحطاني (صور)
أعلنت نجمة الملاكمة السعودية، هتان السيف، اليوم الأربعاء، خطوبتها من مواطنها وزميلها في رياضة الفنون القتالية المختلطة، عبدالله القحطاني.
وقالت السيف عبر حسابها في "إنستغرام"، "تمت خطوبتي على من اختاره الله لي وعلى من اختاره قلبي، البطل عبدالله القحطاني، تهيمُ نفسي فرحاً وتزداد روحي بياضاً، الله يجعلها بداية الخير والتوفيق والفرح لنا جميعاً، شكرا".
ونشرت الشابة السعودية صورتين لها برفقة خطيبها القحطاني، تبادلا في إحداها اللكمات على سبيل المزاح.
وخطفت السيف، ابنة الـ22 عاما، الأضواء في الأيام القليلة الماضية بعد أن فازت في أول مشاركة لها في دوري المقاتلين المحترفين، متغلبة على منافستها المصرية ندى الفهيم.
وحظيت الشابة بتكريم من وزارة الرياضة، بالتزامن مع احتفاء كبير بها من قبل مواطنيها في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما حصل خطيبها القحطاني على إشادة مماثلة بعد أن فاز هو أيضًا في بطولة للفنون القتالية المختلطة استضافتها المملكة قبل أيام.
والسيف خريجة جامعية بتخصص "سكرتارية طبية"، يتيمة الأبوين، وهي من سعوديات قلائل احترفنَّ رياضة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة.