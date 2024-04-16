فادية عبدالغني لـ"إرم نيوز": لم يتم تسويق "جري الوحوش" بالشكل المطلوب

قالت الفنانة القديرة فادية عبدالغني، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن مسلسل "جري الوحوش" الذي عُرض في رمضان تعرض للظلم ولم يأخذ حقه في العرض والانتشار؛ نظرا للمجهود الكبير المبذول في صناعته.

وبينت فادية أن الأسباب في عدم انتشار العمل بالشكل المطلوب هي عدم التسويق له بالشكل الكافي، وعدم عرضه على عدة قنوات فضائية مختلفة تحقق له الانتشار والوصول لأكبر كم من الجمهور، في ظل عرض أغلب المسلسلات على عدة قنوات وليس بشكل حصري.

وأضافت قائلة: "المسلسل عرض على قناتين في مصر إحداهما لم تكن معروفة بالشكل الكافي، بذلنا مجهودا كبيرا في صناعة هذا العمل وكنت سعيدة ومتحمسة للتجربة بشدة خصوصا مع النص المكتوب بحرفية عالية، والقصص والموضوعات الإنسانية والمجتمعية الهامة التي طرحها المسلسل بشكل وخطوط درامية عريضة مختلفة عن الفيلم السينمائي الذي حمل نفس الاسم، أطمح أن يحقق العمل النجاح والانتشار بقوة حينما يتجدد عرضه قريبا بعيدا عن زحام موسم رمضان ووجود عدد كبير من المسلسلات المعروضة بموسم درامي واحد؛ الأمر الذي يجعل بعض الأعمال المميزة عرضة للظلم في تحقيق الانتشار والنجاح المتوقع لها، وهذا ما حدث معنا بالفعل".

وتابعت: "مسلسل جري الوحوش عمل ناجح ومبذول فيه مجهود كبير من جميع صناعه ولا أستطيع القول إطلاقا بأنه لم يتم تنفيذه بأفضل شكل، لكن تعرّض الأعمال الدرامية للظلم بالعرض خلال موسم رمضان هو أمر معتاد عليه وقد حدث بالفعل معي سابقا من خلال مسلسل العصيان مع الفنان القدير الراحل محمود ياسين ولم يحقق انتشار بالقدر الكافي خلال شهر رمضان، لكن بمجرد عرضه خارج السباق وفي العرض الثاني كان الجمهور يتفرغ لمشاهدة حلقاته عبر التلفاز، وهو ما تكرر مع مسلسل جري الوحوش والذي أعتقد أنه سيحقق نجاحا كبير في عرضه الثاني وبالتسويق له بأفضل شكل ممكن".