فادية عبدالغني لـ"إرم نيوز": لم يتم تسويق "جري الوحوش" بالشكل المطلوب
قالت الفنانة القديرة فادية عبدالغني، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن مسلسل "جري الوحوش" الذي عُرض في رمضان تعرض للظلم ولم يأخذ حقه في العرض والانتشار؛ نظرا للمجهود الكبير المبذول في صناعته.
وبينت فادية أن الأسباب في عدم انتشار العمل بالشكل المطلوب هي عدم التسويق له بالشكل الكافي، وعدم عرضه على عدة قنوات فضائية مختلفة تحقق له الانتشار والوصول لأكبر كم من الجمهور، في ظل عرض أغلب المسلسلات على عدة قنوات وليس بشكل حصري.
وأضافت قائلة: "المسلسل عرض على قناتين في مصر إحداهما لم تكن معروفة بالشكل الكافي، بذلنا مجهودا كبيرا في صناعة هذا العمل وكنت سعيدة ومتحمسة للتجربة بشدة خصوصا مع النص المكتوب بحرفية عالية، والقصص والموضوعات الإنسانية والمجتمعية الهامة التي طرحها المسلسل بشكل وخطوط درامية عريضة مختلفة عن الفيلم السينمائي الذي حمل نفس الاسم، أطمح أن يحقق العمل النجاح والانتشار بقوة حينما يتجدد عرضه قريبا بعيدا عن زحام موسم رمضان ووجود عدد كبير من المسلسلات المعروضة بموسم درامي واحد؛ الأمر الذي يجعل بعض الأعمال المميزة عرضة للظلم في تحقيق الانتشار والنجاح المتوقع لها، وهذا ما حدث معنا بالفعل".
وتابعت: "مسلسل جري الوحوش عمل ناجح ومبذول فيه مجهود كبير من جميع صناعه ولا أستطيع القول إطلاقا بأنه لم يتم تنفيذه بأفضل شكل، لكن تعرّض الأعمال الدرامية للظلم بالعرض خلال موسم رمضان هو أمر معتاد عليه وقد حدث بالفعل معي سابقا من خلال مسلسل العصيان مع الفنان القدير الراحل محمود ياسين ولم يحقق انتشار بالقدر الكافي خلال شهر رمضان، لكن بمجرد عرضه خارج السباق وفي العرض الثاني كان الجمهور يتفرغ لمشاهدة حلقاته عبر التلفاز، وهو ما تكرر مع مسلسل جري الوحوش والذي أعتقد أنه سيحقق نجاحا كبير في عرضه الثاني وبالتسويق له بأفضل شكل ممكن".
وتحدثت عن المقارنة بين مسلسل "جري الوحوش" والفيلم السينمائي الذي يحمل نفس الاسم والمأخوذ عنه، قائلة: "لا أعتقد أن هناك مجال للمقارنة بين العملين خصوصا أن الفيلم السينمائي مدته حوالي ساعة ونصف والمسلسل مكون من 30 حلقة، المسلسل مأخوذ عن الفيلم في الفكرة الرئيسية فقط ولكن بأحداث وشخصيات وتفاصيل كثيرة مختلفة بعيدة كل البعد عن الفيلم، هناك الكثير من الأعمال الدرامية المأخوذة من أفلام سينمائية لم أشعر باختلافها عن الأفلام نفسها من بينها نحن لا نزع الشوك؛ بسبب أن القصتين متشابهتين ولم يحملا أي اختلاف، لكن في جري الوحوش المسلسل مختلف عن الفيلم وغير متشابه على الإطلاق".
وعن أسباب غيابها عن الحضور بأعمال درامية وسينمائية والظهور المتقطع، وعما إذا كان تواجدها ببطولة مسلسل "جري الوحوش" من أجل العودة وحسب، قالت: "لم يكن حضوري بمسلسل جري الوحوش من أجل العودة لأنني غير معتادة على التواجد بأعمال فنية لمجرد التواجد حيث فضل الغياب عن ظهور غير لافت ولا قيمة له، أنا بالفعل اعتذرت عن عدة عروض تمثيلية ما بين الدراما والسينما بسبب شعوري بأنها لن تضيف لي ولمشواري الفني، لكن بمسلسل جري الوحوش العمل والنص والتجربة كانت مميزة وتحمست لها من البداية لهذه الأسباب وليس للعودة، وخصوصا أنني لست غائبة منذ سنوات بل سبق وشاركت منذ عامين ببطولة مسلسل فاتن أمل حربي مع نيللي كريم".
أما بخصوص ما حمله دورها في مسلسل "جري الوحوش" من رسائل وحداثته واختلافه بالنسبة لها، قالت: "الدور مختلف للغاية وأحببت الظهور به؛ لأنها شخصية شريرة وبداخلها الكثير من الطمع، وبالتأكيد دوري حمل رسائل مجتمعية هامة من خلال شخصية الأم، وكذلك العمل ككل حيث رسالته التي تجلت للجميع في النهاية بأنه لا أحد يأخذ معه شيء في نهاية رحلته في الدنيا رغم الصراع الكبير خلال الأحداث على الميراث والرزق وما إلى ذلك من صراعات كانت قائمة بالفعل بأحداث العمل وتتسق مع الواقع الذي نعيشه".
وفي نهاية الحديث أكدت فادية عبدالغني أنها لم يتسنَّ لها مشاهدة أي من الأعمال الدرامية التي جرى عرضها خلال موسم دراما رمضان الماضي بسبب ارتباطها بتصوير دورها في مسلسل "جري الوحوش" قبل نهاية الشهر الكريم بثلاثة أيام فقط، وأشارت إلى أنها تنوي مشاهدة عدد من الأعمال التي تم عرضها وعلى رأسها "الحشاشين"، و"كامل العدد2"، و أعمال أخرى.